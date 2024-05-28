Bursa'da 1 kilo 203 gram uyuşturucu ile 400 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da 1 kilo 203 gram uyuşturucu ile 400 aranan şahıs yakalandı

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Bursa polisi son 2 ayda gerçekleştirdikleri operasyonlarda 400 aranan şahsı yakaladı. Ayrıca, 1 kilo 203,53 gram uyuşturucu madde de ele geçirildi. Toplamda, 1 kilo 203,53 gram uyuşturucu madde, 26 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 10 kuru sıkı tabanca, 465 adet uyuşturucu hap, 5 çalıntı otomobil ile 3 motosiklet ele geçirildi. Haklarında çeşitli suçlardan toplam 400 aranan şahıs yakalandı.

28.05.2024 10:59
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Bursa'da 1 kilo 203 gram uyuşturucu ile 400 aranan şahıs yakalandı

BURSA - Bursa polisi son 2 ayda gerçekleştirdikleri operasyonlarda 400 aranan şahsı yakaladı. Ayrıca, 1 kilo 203,53 gram uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ekipler Amirliği ekipleri şüpheli şahıslar ve araçlara yaptıkları denetimlerde suça ve suçluya da göz açtırmıyor. Son 2 ayda yapılan çalışmalarda çeşitli suç ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslar da dahil 400 aranan şahıs kıskıvrak yakalanırken 1 kilo 203,53 gram uyuşturucu ele geçirildi.

1 kilodan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi

2 aylık bir sürede yapılan çalışmalar neticesinde toplamda, 1 kilo 203, 53 gram (metamfetamin, esrar ve bonzai) uyuşturucu madde, 26 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 10 kuru sıkı tabanca, 465 adet uyuşturucu hap, 5 çalıntı otomobil ile 3 motosiklet ele geçirildi.

2 ayda 400 aranan şahıs yakalandı

Yapılan çalışmaların devamında haklarında hırsızlık suçundan 19 yıl 7 ay, cezaevinden kaçmak suçundan 19 yıl 3 ay, uyuşturucu ticareti suçundan 12 yıl 7 ay, yağma suçundan 11 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şahıs olmak üzere çeşitli suçlardan toplam 400 aranan şahıs yakalandı.

Kaynak: İHA

Motosiklet, Bursa, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da 1 kilo 203 gram uyuşturucu ile 400 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da 1 kilo 203 gram uyuşturucu ile 400 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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