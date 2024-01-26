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Bursa'da 100. Yıl Atatürk Stadyumu'nda yangın paniği - Son Dakika
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Bursa'da 100. Yıl Atatürk Stadyumu'nda yangın paniği

Bursaspor'un Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın, otoparkta meydana geldi ve dumanlar şehrin her yerinden görüldü. İtfaiye ekipleri yangına 30 dakikada müdahale ederek söndürdü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Bursa\'da 100. Yıl Atatürk Stadyumu\'nda yangın paniği
26.01.2024 - 20:18,
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Bursa'da 100. Yıl Atatürk Stadyumu'nda yangın paniği

BURSA - Bursaspor'un Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanlar şehrin her yerinden gözüktü.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi'nde bulunan Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nun otoparkında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı meydana geldi. Yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servisi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını 30 dakikalık müdahale sonrasında söndürdü. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "100. Yıl Atatürk Stadyumu'muzda meydana gelen yangına 7 dakika içerisinde müdahale ederek, yangını kontrol altına aldık. Ekiplerimiz soğutma çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: İHA
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