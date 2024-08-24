Bursa'da 105 Suç Kaydı Bulunan 17 Yaşındaki Suç Makinası Yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da 105 Suç Kaydı Bulunan 17 Yaşındaki Suç Makinası Yakalandı

Bursa\'da 105 Suç Kaydı Bulunan 17 Yaşındaki Suç Makinası Yakalandı

Bursa'da 105 suç kaydı bulunan 17 yaşındaki suç makinası, polis ile yaşanan kovalamaca sonucu saklandığı aracın altında kıskıvrak yakalandı. Şahsın yapılan sorgusunda hakkında 46 yıl 10 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi. Şahsın üzerinde uyuşturucu madde de bulundu. Şahsın gerçekleştirdiği hırsızlık anları da güvenlik kameralarına yansıdı.

24.08.2024 10:40
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Bursa'da 105 suç kaydı bulunan 17 yaşındaki suç makinası, polis ile yaşanan kovalamaca sonucu saklandığı aracın altında kıskıvrak yakalandı. Şahsın yapılan sorgusunda hakkında 46 yıl 10 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi. Şahsın üzerinde uyuşturucu madde de bulundu. Şahsın gerçekleştirdiği hırsızlık anları da güvenlik kameralarına yansıdı

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, suç ve suçluyla mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, son olarak yaşanan hırsızlık olaylarının firari zanlısı Halit O.'yu (17) yakalamak için çalışma başlattı.

Polisi görünce kaçtı, arabanın altında yakalandı

105 suç kaydı bulunan 17 yaşındaki suç makinası, Çınarönü Mahallesi'nde polis ekiplerini görünce kaçtı. Ekipler Halit O.'yu kısa süreli kovalamaca sonrası saklandığı aracın altında yakaladı. Yaka paça gözaltına alınan zanlı, Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne getirildi. Yapılan üst aramasında 3.10 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Sorgusu polisi bile şaşırttı

Yapılan sorgusunda 17 yaşındaki suç makinesinin "Bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 46 yıl 10 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

17 yaşındaki suç makinesinin, "Mala zarar verme, işyeri ve kurumdan hırsızlık, evden hırsızlık" suçlarının firari zanlısı olduğu ve o suçlardan da yargılanacağı öğrenildi.

Hırsızlık anları güvenlik kamerasında

Halit O.'nun yaptığı hırsızlık anları ise işyerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Halit O. sevk edildiği mahkemece tutuklandı - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da 105 Suç Kaydı Bulunan 17 Yaşındaki Suç Makinası Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da 105 Suç Kaydı Bulunan 17 Yaşındaki Suç Makinası Yakalandı - Son Dakika
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