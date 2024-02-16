Bursa\'da 11 Yaşındaki Çocuğu Kaçıran Teyzenin Tahliye Kararı Reddedildi

Bursa'da 11 yaşındaki yeğenini kaçırarak çöp evde kilitli tuttuğu iddia edilen teyzenin tahliye kararına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatlarınca yapılan itiraz, bir üst mahkeme tarafından reddedildi. Mahkeme heyeti, sanığın adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasına karar verdi.
Bursa'da merkez Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'nde ev sahibi olan Aydın S., evini 1 Temmuz 2020'de Kamuran Pınar A.'ya (46) kiraya verdi. Kamuran Pınar A. uzun bir süre kirayı ödemeyince ev sahibi avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurarak, kiracısına borcunu ödemesi için tebligat gönderdi. Kamuran Pınar A.'nın tebligata rağmen kirayı ödememesi üzerine evin mahkeme tarafından tahliyesine karar verildi. Mahkeme kararıyla eve giden icra ekibi, dairenin kapısının çilingire açtırılmasının ardından çöp evle karşılaştı. Dairenin kilidi değiştirilerek, polis kararına uymayan Kamuran Pınar A. ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Kamuran Pınar A., polis merkezindeki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Çöp evin temizlenmesi için Nilüfer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler çağrıldı. Gelen ekipler, bir odanın kapısının kilitli olduğunu belirleyerek, kapıyı kırıp içeri girdi. Çöple dolu odada baygın halde yatan Cem Muhammet A. (11) ile karşılaşan ekipler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Çöp evde kilitli tutulan çocuk, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılarak, çöp evde bulunan çocuğun Kamuran Pınar A.'nın kız kardeşi Yasemin A.'nın (50) oğlu olduğu belirlendi. Yeniden gözaltına alınan Kamuran Pınar A., emniyetteki işlemlerinin ardından 'çocuğun kaçırılması ve alıkonulması' suçlamasıyla tutuklandı.
Bakanlık itirazı bir üst mahkeme tarafından reddedildi
6'ncı duruşmada Yenişehir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu olan Kamuran Pınar A., taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu. Mahkemede tutuklu sanık tahliyesini talep etti. Duruşmayı 10 Mayıs'a erteleyen mahkeme heyeti, 'ihmali davranışla kasten öldürmeye teşebbüs' suçuyla yargılanan Kamuran Pınar A.'nın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın da taraf olduğu davada, tahliye kararına itiraz edildi. Bakanlık avukatları, Kamuran Pınar A.'nın adli kontrol şartına rağmen yurt dışına kaçma ihtimali olduğu, Cem Muhammet A.'nın can güvenliği olmaması ve kaçırılma riski olduğu gerekçesisiyle yeniden tutuklanmasını talep etti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı avukatlar ile Yasemin A.'nın savunmasını üstlenen avukatların itirazı bir üst mahkeme olan 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce değerlendirildi. Verilen tahliye kararının yerinde olduğuna hükmeden mahkeme, itirazı reddetti. Kamuran Pınar A.'nın adli kontrol şartıyla tutuksuz olarak yargılanmasına karar verildi. - BURSA
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