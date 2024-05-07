Bursa'da 27 kilogram metamfetamin ile yakalanan 4 uyuşturucu baronu tutuklandı - Son Dakika
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Bursa'da 27 kilogram metamfetamin ile yakalanan 4 uyuşturucu baronu tutuklandı

Bursa\'da 27 kilogram metamfetamin ile yakalanan 4 uyuşturucu baronu tutuklandı

Bursa'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 27 kilogram metamfetamin ile yakalanan 2'si yabancı uyruklu 4 uyuşturucu baronu tutuklandı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi. Operasyon sonrası tutuklanan şüpheliler cezaevine gönderildi.

07.05.2024 09:35
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Bursa'da 100 bin genci zehirleyecek 27 kilogram metamfetamin ile yakalanan 2'si yabancı uyruklu 4 uyuşturucu baronu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticareti yapan ikisi yabancı uyruklu olmak üzere 4 kişiyi teknik ve fiziki takibe aldı. Adım adım şüphelileri izleyen polis ekipleri, 4 şahsın İstanbul'da ikamet ettiğini tespit etti. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle şafak vakti düğmeye basan ekipler, uyuşturucu baronları S.D., A.O., T.O. ve M.K.G.'yi ikametlerinde kıskıvrak yakaladı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 27 kilo 165 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şahıslar İstanbul'dan, Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmek üzere Bursa'ya getirildi.

Zehirleyemeden cezaevine gönderildiler

Operasyon sonrası gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerini ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da 27 kilogram metamfetamin ile yakalanan 4 uyuşturucu baronu tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da 27 kilogram metamfetamin ile yakalanan 4 uyuşturucu baronu tutuklandı - Son Dakika
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