Bursa'da 3 ev alev alev böyle yandı...Yangına müdahale etmek için seferber oldular - Son Dakika
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Bursa'da 3 ev alev alev böyle yandı...Yangına müdahale etmek için seferber oldular

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi. Yangını gören mahalle sakinleri itfaiyeye haber vererek müdahale için seferber oldu. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına başladı.

06.05.2024 23:29
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Bursa'da 3 ev alev alev böyle yandı...Yangına müdahale etmek için seferber oldular

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, saat 21.00 sıralarında Kurşunlu Mahallesi'nde bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler,

kimsenin yaşamadığı öğrenilen Erdinç Yüce, Emine Güncan ve Mehmet Şener'e ait evleri sardı. Yangını gören mahalle sakinleri durumu İnegöl itfaiyesine haber verdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alevleri yaklaşık 1 saat süren çalışmalar neticesinde çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alarak, soğutma çalışması başlattı.

3 evin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da 3 ev alev alev böyle yandı...Yangına müdahale etmek için seferber oldular - Son Dakika

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