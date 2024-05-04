Bursa'da 3 Günde 6 Aracı Çalan Şüpheli Sevgilisinin Yanında Yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da 3 Günde 6 Aracı Çalan Şüpheli Sevgilisinin Yanında Yakalandı

Bursa\'da 3 Günde 6 Aracı Çalan Şüpheli Sevgilisinin Yanında Yakalandı

Bursa'da aynı marka ve model 6 aracı çalan şüpheli, sevgilisinin yanına gittiği sırada polis tarafından yakalandı. Polis, çalınan araçları farklı yerlerde bulup sahiplerine teslim etti. Şüphelinin ayrıca başka bir araç daha çaldığı ve sevgilisi ile arkadaşlarını da bindirdiği ortaya çıktı. Şüpheli tutuklandı.

04.05.2024 13:50
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Bursa'da 3 günde aynı marka ve model 6 aracı çalan şüpheli, sevgilisinin yanına gidince kıskıvrak yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 3 gün içerisinde aynı marka ve model 6 aracın çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Oto hırsızlık dedektifleri hırsızlıkların yapıldığı bölgede tüm güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Yapılan çalışmalarda dedektifler, araçları çalan şüphelinin kimliğini tespit etti. Ekipler yapılan incelemede şüpheli 27 adet suç kaydı bulunan C.Y.'nin çaldığı araç ile sevgilisinin yanına gittiği duyumunu aldı. Harekete geçen ekipler sevgilisinin yanına giden C.Y.'yi kıskıvrak yakaladı.

Polis çalınan araçları farklı yerlerde bularak sahiplerine teslim etti. Şüpheli C.Y.'nin kullanmaktan sıkıldığı ve ayrıca yakıtı biten aracı terk ederek başka bir aynı araçtan çaldığı da tespit edildi. Ayrıca C.Y.'nin zaman zaman çaldığı araca sevgilisi ve arkadaşlarını da bindirdiği öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri biten C.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da 3 Günde 6 Aracı Çalan Şüpheli Sevgilisinin Yanında Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da 3 Günde 6 Aracı Çalan Şüpheli Sevgilisinin Yanında Yakalandı - Son Dakika
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