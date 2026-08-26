Bursa'da 3 Şüpheli Tutuklandı
Bursa'da emniyet operasyonunda hırsızlık ve yağma suçlarından aranan 3 şüpheli tutuklandı.
Bursa'da emniyet ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli tutuklandı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde haklarında hırsızlık ve yağma başta olmak üzere çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan; 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 7 suç kaydı olan Ş.D. isimli şüpheli, 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 16 suç kaydı olan Ü.U. isimli şüpheli, 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 7 suç kaydı olan A.Ç. isimli şüpheli yürütülen çalışmalar neticesinde yakalandı.
Emniyetteki işlemleri ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.
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