Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, 39 yıl 8 ay ile aranan zanlıyı yakaladı

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Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 39 yıl 8 ay ile aranan zanlıyı kıskıvrak yakaladı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri il genelinde aranan kişileri yakalamak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Son olarak yapılan çalışmada çeşitli suçlardan aranan, K.K.'yı yakalamak için operasyon düğmesine bastı.

Ekipler 39 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan zanlı K.K.'yı gözaltına alıp, işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti. - BURSA