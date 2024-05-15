Bursa\'da 5 katlı apartmanda çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

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Bursa'da 5 katlı bir apartmanın 3'üncü katında çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi. Mahallelinin korku dolu anlar yaşadığı yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi Zambak Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın 3'üncü katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evi hızla sararken, evde bulunan anne ve oğlu kendini zor kurtardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan alevler yaklaşık 20 dakika çalışma sonucu söndürüldü. Apartmanda bulunan 4 kişi dumandan etkilenirken, hazırda bulunan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan vatandaşlar Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan, yangının çıkış nedeni araştırılırken, hastaneye kaldırılan vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BURSA