Bursa'da 5 Katlı Binanın Çatısında Yangın - Son Dakika
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Bursa'da 5 Katlı Binanın Çatısında Yangın

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Bursa'nın Görükle Mahallesi'nde 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

08.04.2025 09:36
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5 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu

BURSA - Bursa'da 5 katlı binanın çatı katı alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın çatı katında çıktı. Çıkış sebebi henüz bilinmeyen yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı bulunmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da 5 Katlı Binanın Çatısında Yangın - Son Dakika

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