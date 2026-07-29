Bursa'da 7 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa'da 7 Aranan Şahıs Yakalandı

Bursa\'da 7 Aranan Şahıs Yakalandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da yapılan operasyonda, toplam 61 yıl hapis cezası bulunan 7 aranan şahıs yakalandı.

Bursa'da polis ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi yakalandı. Şahısların yaklaşık 61 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanması ve suçların önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 7 şahıs yakalandı. Ekipler tarafından yakalanan şahıslar arasında, gece vakti yağma suçundan 20 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.B., birden fazla kişiyle yağma suçundan 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Y.Ö., bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A., hırsızlık suçundan 5 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.E., dolandırıcılık suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan L.K., uyuşturucu madde bulundurmak/kullanmak suçundan 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.Y. ile hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan 3 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.T. yakalandı.

Yakalanan 7 şahsın toplam 60 yıl 11 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenilirken, şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Bursa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da 7 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara’dan Giresun’a taksiyle gittiler: İşte ödedikleri para Ankara'dan Giresun'a taksiyle gittiler: İşte ödedikleri para
Konya’daki kuyumcu cinayeti soygun girişimi çıktı Konya'daki kuyumcu cinayeti soygun girişimi çıktı
Barcelona metro yangını: 39 yaralı Barcelona metro yangını: 39 yaralı
Telefondaki tuzak servetlerine mal oldu Giden para inanılmaz Telefondaki tuzak servetlerine mal oldu! Giden para inanılmaz
İnşaat İşçisi 3 Metreden Düşerek Hayatını Kaybetti İnşaat İşçisi 3 Metreden Düşerek Hayatını Kaybetti
Tether’in altın tokeni İslami finansa kapı açan şeriat onayını aldı Tether'in altın tokeni İslami finansa kapı açan şeriat onayını aldı

10:23
Lüks otel odasından cezaevine Milletin parasıyla keyif çatarken yakalandı
Lüks otel odasından cezaevine! Milletin parasıyla keyif çatarken yakalandı
10:12
Ünlü Türk maden suyu markası raflardan toplatılıyor
Ünlü Türk maden suyu markası raflardan toplatılıyor
09:54
Üsküdar Belediyesi operasyonunun detayları Kriptolu sistem kurmuşlar
Üsküdar Belediyesi operasyonunun detayları! Kriptolu sistem kurmuşlar
09:42
Galatasaraylılar heyecanla bekliyordu Dursun Özbek’ten Musiala açıklaması
Galatasaraylılar heyecanla bekliyordu! Dursun Özbek'ten Musiala açıklaması
08:54
“Çimlere uzanalım, günah işleyelim“ demişti Üniversitede taciz krizinde şok karar
"Çimlere uzanalım, günah işleyelim" demişti! Üniversitede taciz krizinde şok karar
08:29
Sinem Dedetaş’ın evinden gözaltına alındığı anlar İşte yöneltilen 3 suçlama
Sinem Dedetaş’ın evinden gözaltına alındığı anlar! İşte yöneltilen 3 suçlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 10:46:48. #7.13#
SON DAKİKA: Bursa'da 7 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.