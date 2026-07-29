Bursa\'da 7 Aranan Şahıs Yakalandı

Bursa'da polis ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi yakalandı. Şahısların yaklaşık 61 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanması ve suçların önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 7 şahıs yakalandı. Ekipler tarafından yakalanan şahıslar arasında, gece vakti yağma suçundan 20 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.B., birden fazla kişiyle yağma suçundan 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Y.Ö., bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A., hırsızlık suçundan 5 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.E., dolandırıcılık suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan L.K., uyuşturucu madde bulundurmak/kullanmak suçundan 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.Y. ile hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan 3 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.T. yakalandı.

Yakalanan 7 şahsın toplam 60 yıl 11 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenilirken, şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.