Bursa'da 76 yıl 9 ay hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da 76 yıl 9 ay hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı

Bursa\'da 76 yıl 9 ay hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı
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Bursa'da aranan şahıslara yönelik operasyonlarda haklarında toplam 76 yıl 9 ay hapis cezası bulunan 3 hükümlü gözaltına alındı. Şüphelilerden biri kargo görevlisi kılığına giren ekiplerce yakalanırken, üçü de adli makamlara sevk edildi.

Bursa'da aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda, haklarında toplam 76 yıl 9 ay hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve firari durumda olan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda 3 aranan şahsın adresleri tespit edildi. Yapılan operasyonda, "Hırsızlık", "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme" ve "Hakaret" suçlarından toplam 33 yıl 4 ay hapis cezası bulunan ve hakkında 38 suç kaydı olduğu belirlenen G.E., Çukurcaköy Mahallesi'nde kayıtsız olarak kaldığı ikamette yakalandı.

Ekiplerin bir diğer çalışmasında, "Hırsızlık" suçundan 23 yıl 1 ay hapis cezası bulunan ve 12 suç kaydı olduğu tespit edilen N.S. de Yahşibey Mahallesi'nde kayıtsız olarak kaldığı adreste yakalandı.

Kargo görevlisi kılığına girdiler

Operasyonun dikkat çeken bölümünde ise "Hırsızlık" suçundan 20 yıl 4 ay hapis cezası bulunan ve hakkında 31 suç kaydı olduğu belirlenen S.A.'nın yakalanması için özel yöntem kullanıldı. Yakalanmamak amacıyla sürekli adres değiştirdiği tespit edilen S.A.'nın Karaağaç Mahallesi'nde kayıtsız olarak kaldığı ikameti belirleyen ekipler, kargo görevlisi kılığına girerek adrese operasyon düzenledi. S.A., ekiplerin başarılı operasyonuyla yakalandı.

Gözaltına alınan G.E., N.S. ve S.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Bursa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da 76 yıl 9 ay hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı - Son Dakika

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