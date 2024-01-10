Bursa'da abartı egzoz ile gezen şahıs, polisten kaçamadı

BURSA - Bursa'da otomobiline taktırdığı abartı egzoz ile gezen kişi cezadan kaçamadı.

Şehrin farklı noktalarında otomobiline taktırdığı abartı egzoz ile gezen kişiyi gören ve rahatsızlık duyan vatandaşlar durumu polise ihbar etti. İhbarların artmasıyla birlikte harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri şahsı aracı ile durdurdu. Yapılan sorgusunun ardından araca abartı egzoz takılı olması nedeniyle 9.867 TL para cezası uygulandı.