Bursa'da Acemi Yıkamacının Eğlenceli Anları

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Bursa'da güldüren görüntüler: Hortumu elinden kaçırdı, araç yerine kendini yıkadı

Acemi yıkamacının tazyikli suyla imtihanı kamerada

BURSA - Bursa'da bir vatandaş araç yıkamak için tazyikli suyu açtığında hortumu elinden kaçırdı. Hortumla birlikte savrulan

vatandaşın suyla dans edercesine hareketleri kameraya yansıdı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir oto yıkamacı müşterisinin bıraktığı aracı yıkamak

için tazyikli suyu açtı. Basınçlı suyun etkisiyle elindeki hortumu

kaçıran acemi yıkamacı hortumu yakalamak için bir sağa bir sola koştu. Suyla dans edercesine mücadele eden oto yıkamacının renkli anlara iş yerine ait güvenlik kamerasına anbean yansıdı.