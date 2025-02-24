Bursa'da güldüren görüntüler: Hortumu elinden kaçırdı, araç yerine kendini yıkadı
Acemi yıkamacının tazyikli suyla imtihanı kamerada
BURSA - Bursa'da bir vatandaş araç yıkamak için tazyikli suyu açtığında hortumu elinden kaçırdı. Hortumla birlikte savrulan
vatandaşın suyla dans edercesine hareketleri kameraya yansıdı.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir oto yıkamacı müşterisinin bıraktığı aracı yıkamak
için tazyikli suyu açtı. Basınçlı suyun etkisiyle elindeki hortumu
kaçıran acemi yıkamacı hortumu yakalamak için bir sağa bir sola koştu. Suyla dans edercesine mücadele eden oto yıkamacının renkli anlara iş yerine ait güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Bursa'da Acemi Yıkamacının Eğlenceli Anları - Son Dakika
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