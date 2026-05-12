Bursa\'da seyir halindeki araçların üzerine ağaç devrildi: 1 kişi yaralandı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde seyir halindeki 2 araç ile bir motosikletin üzerine ağaç devrildi. Olayda motosiklet sürücüsü yaralandı.

Olay, Karacabey ilçesi Adliye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde kenarında bulunan ağaç henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. O sırada yol kenarında bulunan 2 araç ile seyir halindeki motosiklet ağacın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Ağacın altında kalan motosiklet sürücüsü yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, belediye ekipleri devrilen ağacı kaldırmak için çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - BURSA