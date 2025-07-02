Bursa\'da Ağaçlık Alanda Yangın

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın, Nilüfer ilçesine bağlık Çatalağıl Mahallesinde çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip hareket etti. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına 1 helikopter, 4 arazöz, 1 su tankeri ve 22 personelle müdahale ediyor. Havadan ve karadan yürütülen çalışmalarla yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba harcanıyor. - BURSA