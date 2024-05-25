Bursa'da akaryakıt istasyonunda yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika
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Bursa'da akaryakıt istasyonunda yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansıdı

Bursa\'da akaryakıt istasyonunda yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansıdı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen hırsızlık olayında, zanlı market bölümündeki kasadan 9 bin lira çaldı. Olayın güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ile ilgili soruşturma başlatıldı ve zanlı tutuklandı.

25.05.2024 19:08
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Bursa'da bir akaryakıt istasyonunda yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay Gemlik ilçesi Hisar Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Ahmet Han K. isimli zanlı market çalışanlarının yokluğundan faydalanarak istasyonunun market bölümündeki kasaya yöneldi. Kasadan 9 bin lira çalan hırsızın görüntüleri kameralara saniye saniye yansıdı. Yaşanan hırsızlık olayı ile alakalı soruşturma başlatıldı. Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde başlatılan çalışmada, gözaltına alınan zanlı Gemlik'te hakim karşısına çıkarıldı. Tutuklanan Ahmet Han K., Bursa Kapalı Cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da akaryakıt istasyonunda yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika

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