Bursa'da Akli Dengesi Bozuk Kişi Tarafından Çıkarılan Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü

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Bursa'da akli dengesi olmadığı iddia edilen kişinin ateşe verdiği çalılar, ormana sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Bursa'nın Gemlik ile Orhangazi arasında yol kenarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, adli dengesi olmadığı iddia edilen kişi, yol kenarındaki çalıları ateşe verdi. Alevlerin ormana doğru ilerlediğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü.

Ateşe veren vatandaş gözaltına alınırken, olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA