Bursa'da Alıkoyma Olayında 3 Şüpheli Serbest

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Bursa'da bir şahsı alıkoyan 3 şüpheli serbest bırakıldı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde alıkoydukları şahsın annesinden para isteyen 3 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Olay gece 00.00 sıralarında İnegöl'ün Süleymaniye mahallesinde bir evde meydana geldi. Şüpheliler Arda A.(20), Arda K.ve Alihan T.(21), korkuttukları Mert A.(20)'yı zorla alıkoyup Süleymaniye mahallesindeki eve götürdüler. Şüpheliler, mağdur şahıstan 30 Bin TL para istediler. Parasının olmadığını söylemesi üzerine mağduru, yumruk ve tekmelerle darp ettiler. Şüpheliler, alıkoydukları gencin annesi Pervin A.'yı telefonla arayarak oğlunun kendilerine 30 bin TL borcunun olduğunu söyleyip, parayı getirmesini istediler. Kadın ise, oğlunu serbest bırakmamaları halinde polise haber vereceğini söyledi. Bunun üzerine şahıslar, alıkoydukları genci serbest bıraktılar.

Evine giden genç annesiyle birlikte polise haber verip şahıslardan şikayetçi oldular.

Harekete geçen İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şehir eşkıyalarını saklandıkları evde kıskıvrak yakaladılar. Yağma ve alıkoyma suçlarından farklı sabıkaları da olan 3 şahıs Adliyeye sevk edildi.

Şahıslar mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.