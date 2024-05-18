Bursa'da Alkol Uygulamasında Sürücüler Polisi Şikayet Etti - Son Dakika
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Bursa'da Alkol Uygulamasında Sürücüler Polisi Şikayet Etti

Bursa\'da Alkol Uygulamasında Sürücüler Polisi Şikayet Etti

Bursa'da yapılan alkol uygulamasında kural ihlali yapan sürücüler polis ekipleri tarafından durduruldu. Bir sürücü ve arkadaşı önce ekipleri kandırmaya çalıştı, daha sonra ise telefonla canlı yayın yaparak polisi şikayet etti. Polis, sürücünün alkolmetreye üflemesi sonucunda alkollü olduğunu tespit etti ve ehliyetine el koydu. Arkadaşı ise polis ekiplerinden şikayetçi oldu.

18.05.2024 10:20
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Bursa'da alkol uygulaması yapan polis ekipleri, denetimlerde kural ihlali yapan sürücülere geçit vermedi. Uygulamaya giren sürücü ve arkadaşı önce ekipleri kandırmayı çalıştı, daha sonra telefonla canlı yayın yapıp polisi şikayet etti. O anlar kameraya yansıdı.

Merkez, Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi'nde uygulama yapan ekipler, kural tanımayan sürücülere denetim gerçekleştirdi. Arkadaşıyla birlikte seyir halinde olan bir sürücü uygulama noktasını görünce aniden frene bastı. Polis ekipleri, şüpheli hareketler sonrası sürücüye alkol testi yapmak isteyince, yanındaki arkadaşı sürücünün kendi olduğunu iddia etti. Fakat yalan söyleyen sürücü ve arkadaşı dakikalarca ekipleri ikna etmeye çalışsa da polis sürücüyü kameradan tespit etti. Alkolmetreye üfleyen sürücü, 41 promil alkollü çıkınca 6 ay ehliyetine el konuldu. Duruma itiraz eden arkadaşı ise polis ekiplerinden şikayetçi olup, kendilerini telefonla kayda aldı. O anlar kameraya yansırken, araç ise trafikten men edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Alkol Uygulamasında Sürücüler Polisi Şikayet Etti - Son Dakika

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