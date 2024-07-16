Bursa'da Alkollü Adamın Karşıdan Karşıya Geçme İsteği Kaza İle Sonuçlandı - Son Dakika
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Bursa'da Alkollü Adamın Karşıdan Karşıya Geçme İsteği Kaza İle Sonuçlandı

Bursa\'da Alkollü Adamın Karşıdan Karşıya Geçme İsteği Kaza İle Sonuçlandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen bir adam, karşıdan karşıya geçmek için yola atladı ve bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Sürücü, adamı son anda fark etmesine rağmen çarpmaktan kaçamadı. Olaya tanık olan vatandaşlar yardım ederek adamı olay yerinden uzaklaştırdı. Kaza anı ise amatör bir kamera tarafından kaydedildi.

16.07.2024 09:29
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Bursa'da ayakta zor duran ve karşıdan karşıya geçmek için yolun ortasına atlayan adama otomobil çarptı. O anlar kameraya yansıdı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen bir adam karşıdan karşıya geçmek için yola atladı. Yolun ortasındaki adamı son anda fark eden sürücü manevra yapsa da adama çarpmaktan kaçamadı. Çevredeki vatandaşların yardım etmesi sonucu adam olay yerinden uzaklaştı. Kaza anı ise amatör kameraya yansıdı. - BURSA

Kaynak: İHA

Osmangazi, Bursa, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Alkollü Adamın Karşıdan Karşıya Geçme İsteği Kaza İle Sonuçlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Alkollü Adamın Karşıdan Karşıya Geçme İsteği Kaza İle Sonuçlandı - Son Dakika
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