Bursa\'da Alkollü Genç Kız Ortalığı Karıştırdı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen kız, ortalığı bir birine kattı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi Aşık Veysel Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen genç kız, ilk önce motosikletli erkeklere saldırdı. Motosikletlerinden inmelerini isteyen kız, daha sonra oturduğu banka gelen kadınlara da saldırdı. Ortalığı bir birine katan genç kız, daha sonra kendi başına yürüyerek parktan uzaklaştı. - BURSA