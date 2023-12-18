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Bursa'da Alkollü Kamyonet Sürücüsü Polisten Kaçtı - Son Dakika
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Bursa'da Alkollü Kamyonet Sürücüsü Polisten Kaçtı

Bursa'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan alkollü bir kamyonet sürücüsü, onlarca polis ekibini peşine takarak dakikalarca kaçtı. Kovalamaca sırasında trafiği tehlikeye düşüren sürücü, sonunda yakalandı ve çeşitli suçlardan yaklaşık 40 bin lira ceza kesildi.

Bursa\'da Alkollü Kamyonet Sürücüsü Polisten Kaçtı
18.12.2023 - 11:09,  Güncelleme: 11:10
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Bursa'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan kamyonet sürücüsü onlarca ekibi peşine taktı. Dakikalarca polis ekiplerinden kaçan sürücü kameralara saniye saniye yansırken, sürücünün alkollü olduğu için kaçtığı öğrenildi. Kaçış ve yakalanma anı ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Bursa'da İzmir Caddesi'nde ilerleyen bir kamyonet sürücüsü polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymadı. Polis ekiplerinin peşine düşmesiyle başlayan kovalamaca İzmir Yolu, Ata Bulvarı ve Mudanya Caddesi'nde devam etti. Kovalamaca trafikteki diğer sürücülerin kamerasına yansırken, kamyonet sürücüsü, peşine takılan onca ekibe rağmen trafiği tehlikeye düşürüp inatla gaza bastı. Dakikalarca süren kovalamaca sonrası daha fazla kaçamayacağını anlayan kamyonet sürücüsü Akpınar Mahallesi'nde durmak zorunda kaldı. Polis ekiplerince işlem yapılan sürücünün direksiyon başına alkollü geçtiği için durmadığı öğrenildi. Sürücüye, kaçarken drift yapmak, trafiği tehlikeye düşürmek, alkollü araç sürmek ve dur ihtarına uymamak suçundan yaklaşık 40 bin lira ceza kesildi. - BURSA

Kaynak: İHA
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