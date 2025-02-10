Polislerin sabrı sınandı! Alkollü sürücüden "yok artık" dedirtecek yöntem

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İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kentin farklı noktalarına uygulama noktaları kurarak alkollü sürücülerin önüne geçmeye devam ediyor. Son olarak merkez Osmangazi ilçesi Bursalı Tahir Caddesi üzerinde alkol uygulaması yapan ekipler, şüphelendikleri aracı durdurdu.

AĞZINI 6 KERE ÇALKALADI AMA İŞE YARAMADI

Aracın kontrolleri yapıldığı sırada sürücü alkolmetreyi üflemek istemedi. Su ile ağzını 6 kez çalkalayan ve ayakta durmaya mecali olmayan sürücü, yapılan kontroller sonrası 1.48 promil alkollü çıktı. Alkollü sürücünün alkollü arkadaşları ise trafik ekiplerine işini yaptırmamak için 40 takla attı. Polis memurunun "İşimi yapmama engel oluyorsun" demesine alınan alkollü sürücünün arkadaşı, "Ben mi engelledim, biz sizi seviyoruz. Ağlayacağım valla şimdi" diye konuştu.

DAHA GENİŞ ARAÇ TALEBİ

Alkollü sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, arkadaşı ise olay yerinde bulunan basın mensubuna, "Trafikte yakalananları mahkumlar gibi sıkışık sıkışık götürmeyin. Daha geniş arabalar olsun. İnsanlar rahat binsin arabaya. Kendini mahkum gibi hissetmesin. Psikolojik korku yaşıyor insanlar ister istemez" dedi. Gazetecinin 'Arkadaşın mahkum gibi mi gitti' sorusuna ise, "Öyle gitti valla, bende üzüldüm" diye cevap verdi. -