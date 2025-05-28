Bursa\'da Ani Dönüş Kazası: Scooter Sürücüsü Yaralandı

Bursa'da ani dönüş yapan bir otomobil, scooter ile ilerleyen kişiye çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Yıldırım ilçesi Namazgah Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta ilerleyen bir otomobil, aniden dönüş yaparken scooter süren kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan scooter sürücüsüne çevredekiler yardım etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA