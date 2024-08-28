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Bursa'da anne ve bebeğin ölümden döndüğü anlar kamerada

Pazar alışverişi dönüşü anne ile bebeği kazadan kıl payı kurtuldu

BURSA - Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan panelvan araç, pazar alışverişinden dönen anne ile bebeğine çarpmaktan kıl payı kurtuldu.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan panelvan araç pazar alışverişinden çıkan anne ile bebeğine çarpmaktan kıl payı kurtuldu. Başka bir araca çarparak zor durabilen panelvan araç, yürekleri ağza getirdi. Mahalle sakinleri bu tür kazaların yol bozuk olduğundan kaynaklı yaşandığını dile getirdi. Kaza anı ise bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.