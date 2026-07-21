Bursa\'da Araç Kaldırıma Çıktı!

Bursa'da hafif ticari aracın kaldırım üzerinden ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yayaların can güvenliğini hiçe sayan sürücünün o anları tepki çekti.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafif ticari araç, trafikte ilerlediği sırada kaldırıma çıkarak yoluna burada devam etti. O sırada kaldırımda bulunan yayalar büyük panik yaşarken, araç çevredeki vatandaşların can güvenliğini tehlikeye attı.

Yaşananlar, başka bir araçta yolcu olarak bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. - BURSA