Bursa\'da çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı

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Bursa'da çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli polisin operasyonuyla kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan arama tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Mudanya Narkotik Suçlarla Büro Amirliği ekipleri, aranması olan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Çeşitli suçlardan aranması olan 3 şüpheliyi takibe alan polis, 8 ayrı dosyadan aranan F.Ç, 6 ayrı suçtan aranan Ö.O ve A.Ö'yü kıskıvrak yakaladı. Polis ekipleri şüpheli şahısların üzerinde yaptıkları aramada 2 adet tabanca ve 11 adet fişek ile bir miktar uyuşturucu ele geçirdi. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen 3 şüpheli yarın hakim karşısına çıkacak. - BURSA