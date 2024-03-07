Bursa\'da çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı

Bursa'da çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli polisin operasyonuyla kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan arama tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Mudanya Narkotik Suçlarla Büro Amirliği ekipleri, aranması olan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Çeşitli suçlardan aranması olan 3 şüpheliyi takibe alan polis, 8 ayrı dosyadan aranan F.Ç, 6 ayrı suçtan aranan Ö.O ve A.Ö'yü kıskıvrak yakaladı. Polis ekipleri şüpheli şahısların üzerinde yaptıkları aramada 2 adet tabanca ve 11 adet fişek ile bir miktar uyuşturucu ele geçirdi. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen 3 şüpheli yarın hakim karşısına çıkacak. - BURSA
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Kocaeli'de polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 710 bin boş makaron bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri suçun önlenmesi ve faillerin yakalanması için çalışma yaptı. Gözaltına alınan bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, adliyeden kaçan 2 hükümlüyle ilgili olarak 2 kişinin 'hükümlünün kaçmasına imkan sağlama' suçundan tutuklandığını açıkladı. Açıklamada, adliye nezarethanesi bulunmadığı ve hükümlü ve tutukluların güvenlikli bekleme salonlarında muhafaza edildiği belirtildi. Hükümlülerin kaçmasına imkan sağladığı değerlendirilen şüphelilerin tutuklandığı ve jandarma personeli hakkında adli soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.
İzmir'in Çiğli ilçesinde meydana gelen trafik kavgasında bir çiçekçinin oğlu, tabancayla 2 kişiyi vurarak yaraladı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Aydın'ın İncirliova ilçesinde meydana gelen olayda trenin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi ve cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, emniyet şeridinde park halinde bulunan bir seçim otobüsüne arkadan çarpan ticari araç otobüse ok gibi saplanırken, kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza sonucunda seçim otobüsü şoförü ve ticari araç sürücüsü gözaltına alındı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde evinden dün çıkıp bir daha geri dönmeyen 50 yaşındaki Mehmet Çakır için ekipler arama kurtarma çalışması başlattı. İnegöl Jandarma Komutanlığına yapılan kayıp başvurusu üzerine jandarma ekipleri ve İnegöl Arama Kurtarma Derneği (İNDAK) ekipleri, mahalle çevresinde 50 kilometrelik alanda arama çalışmalarına başladı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da meydana gelen kaza sonrası tutuklanan Eylem Tok ve oğlunun iadesi için evrakları İnterpol aracılığıyla ABD yetkili makamlarına ilettiğini açıkladı. Bakan Tunç, Mısır'a kaçan şüphelilerin ABD'den Türkiye'ye iadesi için gerekli adımların atıldığını belirtti.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir taksinin sokakta yatan köpeği ezerek geçmesi, güvenlik kameralarınca görüntülendi. Olayın ardından köpeğe müdahale edildi ancak kurtarılamadı. Taksinin sürücüsüne para cezası uygulandı.
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