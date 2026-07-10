Bursa\'da Aranan Hırsız Kadın Yakalandı

Bursa'da hırsızlık suçundan hakkında 33 yıl 2 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan kadın hükümlü S.Ö., Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri, kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, hırsızlık suçundan hakkında 33 yıl 2 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ö.'nün yerini tespit etti. Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.Ö., cezaevine teslim edildi.

Bursa polisinin, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü öğrenildi. - BURSA