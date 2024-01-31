Bursa\'da aranan şahıs yakalandı

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Gemlik'te 18 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası olan şahsı yakaladı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bursa genelinde aranan şahıslara yönelik uygulama düzenledi. Gemlik ilçesinde şüphe üzerine durdurdukları otomobilde H.Ö.T. (55) isimli kişinin 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan UYAP aranma kaydı olduğu tespit edildi. Çeşitli suçlardan kaydı olduğu tespit edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi. - BURSA
İstanbul Sarıyer'deki kilise saldırısıyla ilgili gözaltına alınan 2 saldırganın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde çekilen fotoğrafları paylaşıldı.
2014 yılında yayınlanmaya başlayan Cennet Mahallesi dizisinde 'Oynak Balina' lakaplı Menekşe karakterini canlandıran Şeyla Halis'in son hali görenleri şaşırtıyor. Sosyal medyadaki son paylaşımlarıyla dikkat çeken Halis, kilo vererek cerrahi müdahale olmaksızın zayıflamanın mümkün olduğunu gösterdi.
İstanbul'da trafik sorununu çözmek amacıyla tüm gişeler kaldırılıyor. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TEM Otoyolu'na çıkan bağlantı yollarındaki gişelerin kaldırılacağını duyurdu. Gişelerin kaldırılmasıyla trafiğin daha rahat ve kesintisiz akması hedefleniyor.
İstanbul TEM Otoyolu'nda yaşanan saldırı olayının ardından Solo Holding patronu Hakan Cengiz ve şirketi hakkında dolandırıcılık iddiaları ortaya çıktı. Salih Karakoç, alacaklarını tahsil edemediğini ve maketten satılan dairelerin teslim edilmediğini iddia etti. Ayrıca, Cengiz'in mağdurlara tahsil edilemeyen Euro çekleri verdiği ve maketler üzerinden konut satışı yapıldığı iddiaları da gündeme geldi.
Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Jayden Oosterwolde'ye Everton, Inter ve Napoli teklif yaptı. Genç futbolcu için gelen tekliflerin 20 milyon euro civarında olduğu öğrenildi.
Yerel seçimlere sayılı günler kala CHP'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak eski Şişli Belediye Başkanı ve halen Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül belirlendi. CHP Ordu İl Teşkilatı, Sarıgül'ün adaylığını CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e iletti ve Özel de bu talebe olumlu yaklaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Broadway'in ünlü oyuncularından ABD'li Chita Rivera, 91 yaşında hayatını kaybetti. Tony Ödülleri'ne layık görülen Rivera, 70 yıllık başarılı tiyatro kariyeriyle tanınıyordu.
Son Dakika › 3.Sayfa › Bursa'da aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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