Bursa'da arazi aracıyla drift atan gençler - Son Dakika
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Bursa'da arazi aracıyla drift atan gençler

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde boş arsada arazi aracı ile dakikalarca drift atan gençlerin görüntüleri ortaya çıktı. Olay, Özlüce mahallesindeki boş arsada meydana geldi. Drift atan gençler, metro bekleyen vatandaşları toza boğdu.

29.07.2024 21:41
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Bursa'da arazi aracıyla böyle drift attı

BURSA - Bursa'nın Nilüfer ilçesinde boş arsada arazi aracı ile dakikalarca drift atan gençler amatör kameraya yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Özlüce mahallesi Ertuğrul metro istasyonu yanında bulunan boş arsada meydana geldi. Plakası ve kimliği henüz öğrenilemeyen gençler atv aracı ile drift atmaya başladı. Drift atan gençler metro bekleyen vatandaşları toza boğdu. Drift anları saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA

Bursa, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da arazi aracıyla drift atan gençler - Son Dakika

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