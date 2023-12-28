Bursa'da asansöre sıkışan işçi hayatını kaybetti

BURSA - Bursa'da bir tekstil fabrikasında çalışan işçi, malzeme yüklediği esnada yük asansörün hareket etmesiyle asansör ile duvar arasında sıkışarak hayatını kaybetti.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Mustafa Karaer Caddesi, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tekstil fabrikasında çalışan Yakup Altun, yük asansörüne malzeme yüklemeye başladı. Bu esnada asansörün hareket etmesiyle Altun, asansör ile duvar arasında sıkıştı. Mesai arkadaşı durum üzerine hemen 112 Ekiplerine bilgi verdi. İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri Altun'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili polis tahkikat başlattı.