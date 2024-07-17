Bursa'da aşırı yük yüklenen kamyonetin tehlikeli yolculuğu - Son Dakika
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Bursa'da aşırı yük yüklenen kamyonetin tehlikeli yolculuğu

Bursa\'da aşırı yük yüklenen kamyonetin tehlikeli yolculuğu

Bursa'nın İzink ilçesinde, aşırı yüklenen kamyonetin virajlarda devrilme tehlikesi yaşadığı anlar kameralara yansıdı. Sürücünün trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntüler, diğer sürücüler tarafından tepkiyle karşılandı.

17.07.2024 09:51
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Bursa'da aşırı yük yüklenen kamyonetin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı. Kendi yüksekliğinin katı kadar yükle caddelerde seyreden kamyonet, virajlarda da devrilme tehlikesi yaşadı.

Olay İzink ilçesinde yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonet, aşırı yükle caddelerde ilerledi. Aşırı yükün bulunduğu kamyonet, virajlara girdiğinde yan yatarak devrilme tehlikesi de yaşadı. Sürücünün trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar kameraya yansırken, trafikteki diğer sürücüler tarafından tepkiyle karşılandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da aşırı yük yüklenen kamyonetin tehlikeli yolculuğu - Son Dakika

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