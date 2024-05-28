Bursa'da kamyonetin kasasında 5 adet atla trafiğe çıkan sürücüye tepki - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bursa'da kamyonetin kasasında 5 adet atla trafiğe çıkan sürücüye tepki

Bursa\'da kamyonetin kasasında 5 adet atla trafiğe çıkan sürücüye tepki

Bursa'da bir sürücü, kamyonetin kasasına yüklediği 5 adet atla trafiğe çıktı. Atların nereye ve ne için götürüldüğü sosyal medyada merak konusu oldu. Sürücünün aldırış etmemesi ve atların hareket halindeki kamyonetin dengesini bozması diğer sürücüler tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

28.05.2024 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da kamyonetin kasasına yüklediği 5 adet atla trafiğe çıkan sürücünün hiç bir şey umurunda olmadı. 5 adet atın nereye ve ne için götürüldüğü ise sosyal medya da merak konusu oldu.

Edinilen bilgiye göre Mustafakemalpaşa ilçesi istikametinden üzerinde 5 adet at yüklü kasası açık kamyonet kilometrelerce yolu üzerinde branda bile olmadan gelip Bursa şehir merkezine girdi. Şehrin İzmir yolu girişindeki kontrol noktasından da çevrilmeden geçen üzeri at yüklü kamyonet hiç bir şeye aldırış etmeden ilerleyişine devam etti. Özlüce ve Küçüksanayi yönünde ilerleyip Acemlere gelmeden Mudanya yolu istikametine dönen kamyonetin üzerindeki 5 adet atla nereye ve ne için gittiği merak konusu oldu. Şiddetli rüzgarda zaman zaman huysuzlanan atlar hareket halindeki kamyonetin zaman zaman sağa sola eğilmesine sebep oldu. O anlara şahit olan trafikteki diğer sürücüler cep telefonlarıyla hareket halindeki at yüklü kamyonetten görüntü aldı. - BURSA

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Bursa, Hayvan Hakları, Trafik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da kamyonetin kasasında 5 adet atla trafiğe çıkan sürücüye tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:52 Kara harekatının ayak sesleri İsrail tankları Refah kentinin merkezine ulaştı Kara harekatının ayak sesleri! İsrail tankları Refah kentinin merkezine ulaştı
11:28 Normalleşme süreci kısa sürdü Bahçeli’den CHP lideri Özel’e zehir zemberek sözler Normalleşme süreci kısa sürdü! Bahçeli'den CHP lideri Özel'e zehir zemberek sözler
10:08 Mehmet Şimşek: Çok uluslu şirketlere asgari kurumlar vergisi düzenlemesi kaçınılmaz Mehmet Şimşek: Çok uluslu şirketlere asgari kurumlar vergisi düzenlemesi kaçınılmaz
09:41 İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini resmen tanıdı İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini resmen tanıdı
09:28 TMSF, FETÖ firarisi Akın İpek’in tarihi yalısını 750 milyon liraya satışa çıkardı TMSF, FETÖ firarisi Akın İpek'in tarihi yalısını 750 milyon liraya satışa çıkardı
11:27 Sınıf basan veli, öğretmene saldırdı Öğrenciler neye uğradığını şaşırdı Sınıf basan veli, öğretmene saldırdı! Öğrenciler neye uğradığını şaşırdı
10:59 Gözaltına alınan astrolog Meral Güven tam bir suç makinesi çıktı Gözaltına alınan astrolog Meral Güven tam bir suç makinesi çıktı
10:57 Fenerbahçe’nin kaptanları yönetime resti çekti: İsmail Kartal varsa, biz yokuz Fenerbahçe'nin kaptanları yönetime resti çekti: İsmail Kartal varsa, biz yokuz
10:38 Galatasaray’ın şampiyonluk törenine giden Şahan Gökbakar, eğlenirken kendinden geçti Galatasaray'ın şampiyonluk törenine giden Şahan Gökbakar, eğlenirken kendinden geçti
10:28 Beşiktaş’ta Joe Worrall dönemi resmen sona erdi Beşiktaş'ta Joe Worrall dönemi resmen sona erdi
10:23 Sahipsiz kediyi parçalayan pitbull’un sahibinden “Pes“ dedirten savunma Sahipsiz kediyi parçalayan pitbull'un sahibinden "Pes" dedirten savunma
10:21 Ali Koç’tan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’a yanıt: Onun derdi belli Ali Koç'tan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'a yanıt: Onun derdi belli
10:19 Erzurum’da korkunç kaza 3 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 5 kişi yaralandı Erzurum'da korkunç kaza! 3 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 5 kişi yaralandı
10:10 Gözü dönmüş kadın, mahalledeki çocukların üzerine benzin döküp yakmaya çalıştı Gözü dönmüş kadın, mahalledeki çocukların üzerine benzin döküp yakmaya çalıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2024 12:15:52. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da kamyonetin kasasında 5 adet atla trafiğe çıkan sürücüye tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement