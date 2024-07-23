Bursa'da babasıyla tartışan genç başını cama vurdu, yaralandı - Son Dakika
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Bursa'da babasıyla tartışan genç başını cama vurdu, yaralandı

Bursa\'da babasıyla tartışan genç başını cama vurdu, yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşanan olayda, Atakan Y. isimli genç babasıyla tartıştıktan sonra başını cama vurdu. Cam parçaları gençin alnına saplandı ve yaralandı. Baba hemen yardım çağırdı ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Atakan Y., Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı ve sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.

23.07.2024 09:30
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Bursa'da babasıyla tartıştan sonra başını cama vuran genç yaralandı Alnına giren cam parçasıyla hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Yenikaraman Mahallesi 2. Nergiz Sokak üzerindeki evlerinde oturan Atakan Y. ile babası arasında sözlü tartışma çıktı. Babasına sinirlenen Atakan Y. başını cama vurdu. Cam parçaları gencin alnına saplandı. Oğlunun yaralandığını fark eden baba, hemen 112 ekiplerini aradı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Atakan Y., Çekirge Devlet Hastanesine sevk edilirken, polis olayla ilgili çalışma başlattı. Gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da babasıyla tartışan genç başını cama vurdu, yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da babasıyla tartışan genç başını cama vurdu, yaralandı - Son Dakika
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