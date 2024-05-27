Bursa\'da bir balıkçı restoranında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

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Bursa'da bir balıkçı restoranının bulunduğu alandan yükselen dumanlar, kısa sürede büyüdü. Alevleri gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri anında müdahale ederek alevleri söndürdü.

Olay, Bursa'nın Mudanya ilçesinde bulunan balıkçı barınaklarının olduğu sahilde meydana geldi. Barınakların mutfağından yükselen dumanlar, kısa sürede bütün barınakları sardı. Esnaf ve vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri gelerek anında müdahale etti.

Yaklaşık 20 dakikalık çabanın ardından alevleri kontrol altına alan itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA