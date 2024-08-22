Bursa'da barakadan çıkan yangın zeytinlik alana sıçradı - Son Dakika
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Bursa'da barakadan çıkan yangın zeytinlik alana sıçradı

Bursa\'da barakadan çıkan yangın zeytinlik alana sıçradı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir barakada çıkan yangın, kısa sürede zeytinlik alana sıçradı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

22.08.2024 18:07
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Bursa'da barakadan yangın zeytinlik alana sıçradı. Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi İsmetiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, barakada çıkan yangın kısa sürede zeytin alana sıçradı. Alevler zeytinlik alanda devam ederken ihbar üzerine bölgeye polis, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da barakadan çıkan yangın zeytinlik alana sıçradı - Son Dakika

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