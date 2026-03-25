Bursa'da Bebeğin Ölümü: Anne ve Ninesi Tutuklandı
Bursa'da Bebeğin Ölümü: Anne ve Ninesi Tutuklandı

25.03.2026 18:47
Mustafakemalpaşa'da ölü doğan bebek skandalı; anne ve ninesi tutuklandı, babası serbest kaldı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde evde bebeğinin ölü doğduğunu öne süren kadın ile bebeği gömdüğünü itiraf eden annesi tutuklandı. Gözaltına alınan bebeğin babası olduğu iddia edilen şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte yaşayan S.N. (41), iddiaya göre yaklaşık 5 yıldır birlikte olduğu H.Ö.'den hamile kaldı. Hamileliğini ailesinden gizleyen S.N., karnı belirginleşince durumu annesi G.N.'e söyledi, babasından ise saklamaya devam etti. 16 Şubat'ta kanama şikayetiyle Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne başvuran S.N.'ye 32 haftalık bebeği için erken doğum riski bulunduğu gerekçesiyle yatış önerildi ancak bu teklifi kabul etmedi. İddiaya göre S.N., 26 Şubat'ta evinin tuvaletinde erken doğum yaparak bir kız bebek dünyaya getirdi. 11 Mart'ta muayene için gittiği hastanede psikiyatri servisinde bipolar tanısı bulunduğu öğrenilen S.N., kansızlık şüphesiyle dahiliye servisine sevk edildi. Yapılan tahlillerde hemoglobin değerinin düşük çıkması üzerine hastaneye yatırılan S.N.'nin burada ağlayarak evinde doğum yaptığını söylediği öğrenildi. Bebeğin yerini söylememesi üzerine hastane görevlilerinin durumu polise bildirdiği ifade edildi. Gözaltına alınan S.N.'nin bebeğin ölü doğduğunu ve annesi tarafından gömüldüğünü söylemesi üzerine annesi G.N. ile H.Ö. de gözaltına alınd.

Anne G.N.'nin ifadesinde doğum sırasında kızının hamile olduğunu öğrendiğini iddia ederek, "Bebekte yaşam belirtisi yoktu. Kızıma ne yapacağımızı sordum, 'İster çöpe at, istersen göm' dedi. Ben de bebeği çantaya koyarak ertesi gün kırsal alanda dere kenarına gömdüm" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.N. ile annesi G.N. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, H.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, gömüldüğü belirtilen noktada yaptıkları çalışmada bebeğin cansız bedenini buldu. Bebeğin canlı mı yoksa ölü mü doğduğunun belirlenmesi amacıyla cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Mustafakemalpaşa, 3. Sayfa, Bebek, Bursa, Son Dakika

