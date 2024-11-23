Olay, dün öğle saatlerinde Nilüfer ilçesi Demirci Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi, sitenin bahçesinde duran köpeğe önce ayakkabı fırlatıp, kovaladı ardından tekme attı. O anlar, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Tekmenin ardından köpek kaçarken, şüpheli olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Bursa'da Bir Kişi Köpeğe Tekme Attı - Son Dakika
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