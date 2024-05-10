Bursa'da bir lisede öğrencilerin öğretmene saygısızlığı kaydedildi - Son Dakika
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Bursa'da bir lisede öğrencilerin öğretmene saygısızlığı kaydedildi

Bursa\'da bir lisede öğrencilerin öğretmene saygısızlığı kaydedildi

Bursa'da bulunan Şehit Er Samet Saraç Anadolu Lisesi'nde bir grup öğrenci, öğretmenlerine saygısız hareketlerde bulundu. Öğretmenin sinirlerine hakim olamayarak öğrencilere bağırması da cep telefonuyla kaydedildi.

10.05.2024 09:30
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Bursa'da bir lisede, lise öğrencilerinin öğretmene yaptığı saygısızlık yine öğrenciler tarafından kaydedildi. Öğretmen de sinirlerine hakim olamayarak öğrenciye bağırdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde bulunan Şehit Er Samet Saraç Anadolu Lisesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre bir grup saygısız öğrenci, öğretmenini sinirlendirdi. Saygısız hareketlerde bulunan öğrencileri gören öğretmen, öfkesine yenik düşerek öğrencilere bağırdı. Saygısız öğrenciler, o anları cep telefonu ile de kayda aldı. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da bir lisede öğrencilerin öğretmene saygısızlığı kaydedildi - Son Dakika

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