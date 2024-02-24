Bursa'da Bisikletli Genç Kamyonun Kasasına Tutunarak Tehlikeli Yolculuk Yaptı - Son Dakika
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Bursa'da Bisikletli Genç Kamyonun Kasasına Tutunarak Tehlikeli Yolculuk Yaptı

Bursa\'da Bisikletli Genç Kamyonun Kasasına Tutunarak Tehlikeli Yolculuk Yaptı

Bursa'da bir bisikletli genç, sıkıldığı pedallardan kaçmak için kamyonun kasasına tutunarak tehlikeli bir yolculuğa çıktı. Vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan bu tehlikeli yolculuk, kazaya davetiye çıkardı.

24.02.2024 09:28  Güncelleme: 09:30
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Bursa'da kamyonun kasasına tutunarak giden bisikletli gencin tehlikeli yolculuğu, adeta kazaya davetiye çıkardı. O anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

İzmir Yolu - Orhaneli Kavşağında ilerleyen bir bisikletli genç, çevirdiği pedallardan sıkılınca kamyonun kasasına doğru yanaştı. Kamyonun kasasına tutunan genç, enerjisinden tasarruf ettiğini düşünerek, yolun keyfini çıkardı. Kamyonun kasasına tutunarak giden bisikletliyi gören vatandaşlar ise cep telefonu kameralarına sarıldı. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde ana yolda seyir halinde olan kamyonun arkasında bisikletiyle ilerleyen genç, adeta canını hiçe sayarak kazaya davetiye çıkardı.

Bu şekilde kilometrelerce giden bisikletinin tehlikeli yolculuğu ise vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. - BURSA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Bursa'da Bisikletli Genç Kamyonun Kasasına Tutunarak Tehlikeli Yolculuk Yaptı - Son Dakika
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