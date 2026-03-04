Bursa'da Boğa Trafiği Karıştırdı - Son Dakika
Bursa'da Boğa Trafiği Karıştırdı

Bursa'da Boğa Trafiği Karıştırdı
04.03.2026 19:08
Yıldırım'da bir çiftlikten kaçan boğa, Ankara Yolu'nda trafiği tehlikeye attı. Yakalandı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir çiftlikten kaçan boğa, Ankara Yolu üzerinde kilometrelerce koşarak trafiği birbirine kattı. Boğa, sahibinin ve çevredeki vatandaşların müdahalesiyle güçlükle yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Yıldırım ilçesinde bulunan Cumalıkızık Metro İstasyonu çevresinde meydana geldi. Cumalıkızık'ta bulunan bir çiftlikten kaçan boğa, kısa sürede Ankara Yolu istikametine çıkarak trafikte ilerlemeye başladı. Yolda koşan boğayı fark eden sürücüler panik yaşarken, bazı araçlar hızlarını düşürdü. İhbar üzerine bölgeye gelen trafik ekipleri, Ankara yolu üzerinde kontrollü şekilde güvenlik önlemleri alarak muhtemel bir kazanın önüne geçti. Ankara yolu boyunca koşarak Gürsu ilçesine kadar ilerleyen boğa, trafikte zaman zaman tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sürücüler de dikkatli şekilde ilerledi.

Gürsu ilçesinde sahibi tarafından yakalanan boğa, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Olayda herhangi bir yaralanma ya da maddi hasar meydana gelmezken, kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu.

Yetkililer, hayvan sahiplerinin benzer olayların yaşanmaması için gerekli güvenlik önlemlerini almaları gerektiğini belirtti. - BURSA

Kaynak: İHA

