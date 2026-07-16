Bursa\'da Boğulma Tehlikesi Geçiren Kişi Kurtarıldı

Bursa'da denizde boğulma tehlikesi geçiren bir kişi, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Olay, Karacabey ilçesi Yeniköy Boğaz'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denizde çırpınan bir kişiyi fark eden sahildeki vatandaşlar vakit kaybetmeden harekete geçti. Denize atlayan vatandaşlar, boğulma tehlikesi geçiren kişiyi kıyıya çıkarmayı başardı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve cankurtaran ekipleri sevk edildi. Kıyıda cankurtaran ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kişi, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA