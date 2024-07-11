Bursa'da Boşanma Davası Sırasında Eşini Yaralayan Adam Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bursa'da Boşanma Davası Sırasında Eşini Yaralayan Adam Yakalandı

Bursa'da bir adam boşanma davasına girdiği gün ayrı yaşadığı eşini tabancayla ayağından yaraladı. Şüpheli adam, eşinin kendisini aldattığını öne sürdü. Olayın ardından Asayiş ekipleri tarafından yakalanan adam hakkında tahkikat başlatıldı.

11.07.2024 15:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da bir adam boşanma davasına girdiği gün ayrı yaşadığı eşini tabancayla ayağından yaraladı. Öfkeli adam eşinin kendisini aldattığını öne sürdü. Şüpheli adam çok geçmeden Asayiş ekiplerince yakalandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi Güven Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce eşi Saliha S.'den (38) ayrılan Erkan S. (45), bugün boşanma davasına katıldı. Mahkeme heyeti çocukları baba Erkan S.'ye verdi. Bunun üzerine baba Erkan S., eski eşine çocuklarla konuşmasını söyledi. Fakat Saliha S., "Çocuklarımı da seni de görmek istemiyorum" diye cevap verince iki arasında tartışma çıktı.

İş yerine sığındı

Cevaba sinirlenen baba Erkan S., eşinin daha öncede kendisini aldattığını iddia ederek, silaha sarılıp eski eşini kovalamaya başladı. Panik halinde kaçan kadın, sokak üzerindeki bir işyerine sığındı. Öfkeli adam ise işyerinin kapısında eski eşine tek el ateş açarak bacağından yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi olay yerinde yakaladı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 38 yaşındaki kadın ise Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatılırken, hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Tartışmayı gören mahalle muhtarı, " İkili bir süre önce ayrılmış, bugün davaları varmış. Bugün Bölge Adliyesine gelmişler, buradan birlikte çıkınca arabayla buraya kadar geliyorlar. Burada tartışma çıkıyor. İddiaya göre, mahkeme çocukları babaya veriyor. Kadın da "Çocukları da seni de görmek istemiyorum" diyor. Bu yüzden tartışıyorlar. Eski eşini vuran şahsın, "Beni 30 yaşında evli biriyle aldattın" diye bağırarak, kovaladığını duyduk" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Boşanma Davası Sırasında Eşini Yaralayan Adam Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:19 Balkonda uyuyan genç kız, duyduğu ses üzerine fenalaşarak hayatını kaybetti Balkonda uyuyan genç kız, duyduğu ses üzerine fenalaşarak hayatını kaybetti
14:30 Trendyol Süper Lig’de derbi haftaları belli oldu Trendyol Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
14:26 Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi İşte ilk hafta maçları Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi! İşte ilk hafta maçları
14:05 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek
13:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak
14:39 Dünyanın en uzun ömürlü köyü Türkiye’de 157 yıllık yaşamın sırrını paylaştılar Dünyanın en uzun ömürlü köyü Türkiye'de! 157 yıllık yaşamın sırrını paylaştılar
14:19 Ayının 122 metrelik uçurumdan attığı genç kız, hayatını kaybetti Ayının 122 metrelik uçurumdan attığı genç kız, hayatını kaybetti
14:08 Özgü Namal, yeni film projesi için saçlarını kısacık kestirip sarıya boyattı Özgü Namal, yeni film projesi için saçlarını kısacık kestirip sarıya boyattı
13:46 Kadın turistlerin cadde ortasında erkek kavgası Çevredekiler ayırmak yerine izledi Kadın turistlerin cadde ortasında erkek kavgası! Çevredekiler ayırmak yerine izledi
13:36 Lüks düşkünü Travis Swift ve sevgilisi günlük 3,3 milyon TL harcıyor Lüks düşkünü Travis Swift ve sevgilisi günlük 3,3 milyon TL harcıyor
12:43 Tanal sordu, Önder söze başlar başlamaz mecliste kahkaha koptu Tanal sordu, Önder söze başlar başlamaz mecliste kahkaha koptu
12:31 Fenerbahçe’nin eski sportif direktörü Damien Comolli, tutuklandı Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, tutuklandı
12:25 “Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit“ demişti TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkardı "Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit" demişti! TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 15:59:18. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Boşanma Davası Sırasında Eşini Yaralayan Adam Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement