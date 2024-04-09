Bursa'da BUDO iskelesinin yanında tekne battı
BURSA - Bursa'nın Mudanya ilçesinde bulunan BUDO iskelesinin yanında bir tekne su alarak battı.
Edinilen bilgiye göre, BUDO iskelesinin yanında bulunan teknenin yeni imal edildiği belirtildi. Tekne bir süre su aldıktan sonra bir kısmı üstte kalacak şekilde battı. Su alarak batan teknenin batma sebebinin imalat hatasından kaynaklandığı söylendi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı bot sevk edildi.
Bölgedeki çalışma sürüyor.
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