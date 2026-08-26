Canlı hayvan nakil aracı otoyolda alev aldı - Son Dakika
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Canlı hayvan nakil aracı otoyolda alev aldı

Canlı hayvan nakil aracı otoyolda alev aldı
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İstanbul'dan Bursa'ya giden canlı hayvan nakil aracının lastiklerinde yangın çıktı. Alevler otluk alana sıçradı, itfaiye ekipleri müdahaleyle yangını söndürdü. Araçta hayvan olmaması büyük bir faciayı önledi.

İstanbul'dan Bursa istikametine seyir halinde olan canlı hayvan nakil aracında yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri otluk alana da sıçrayan alevleri ve kamyoneti söndürürken, aracın içerisinde hayvan olmaması ise büyük facianın önüne geçmiş oldu.

Olay, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Gemlik yakınlarında meydana geldi. İstanbul'dan Bursa'ya doğru ilerleyen canlı hayvan nakil aracının sağ tarafındaki lastiklerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının aracın yakıt deposunun da bulunduğu sağ bölüme yakın noktada başlaması paniğe neden oldu.

Dumanların yükseldiğini gören fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek yardım istedi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.

Otoyol kenarındaki otların da alev aldığı yangın ve araç kısa sürede söndürüldü. Kamyonun içerisinde hayvan bulunmaması ile büyük bir facianın eşiğinden dönülmüş oldu.

Yangın sırasında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'ndaki trafik akışı, güvenli şekilde sağlandı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, 3. Sayfa, İstanbul, İtfaiye, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Canlı hayvan nakil aracı otoyolda alev aldı - Son Dakika

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