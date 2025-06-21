Bursa'da Çatı Yangını

Bursa'da 5 katlı binanın çatı katı alevlere teslim oldu

BURSA - Bursa'da 5 katlı binanın çatı katı alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer binalara sıçramadan söndürüldü.

Yangın, merkez Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın çatı katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, yaşlı bir adamın kaldığı çatı katından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri diğer binalara sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.

Bursa'nın birçok noktasından da görülen yangınla ilgili polis ekiplerinin tahkikatı devem ediyor.