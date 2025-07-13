Bursa\'da Çekici ve Dorsesi Alevlere Teslim Oldu

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Çatrak mevkiinde çekici ve dorsesi alevlere teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa G. (66) idaresindekiAEK 876plakalı çekici ve26 ABR 337plakalı karton yüklü dorsesinden dumanlar yükselmeye başladı. Yoldaki diğer sürücülerin de uyarısıyla Mustafa G., tırı yolun kenarına çekti. Biranda alev topuna dönen dorse tamamen kül olurken, Karacabey Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti.

Müdahale sonucu yangın kontrol altına alındı ve herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Olayın ardından Karacabey Çatrak dönüşünde trafik kısa süreliğine durduruldu.

Jandarmanın olayla ilgili tahkikatı sürüyor. - BURSA