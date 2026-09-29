Bursa'da cezaevi izinli 3 arkadaşın kaldığı evdeki ölümde 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Bursa'da cezaevi izinli 3 arkadaşın kaldığı evdeki ölümde 2 kişi gözaltına alındı

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Bursa\'da cezaevi izinli 3 arkadaşın kaldığı evdeki ölümde 2 kişi gözaltına alındı
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Bursa'nın Kayhan Mahallesi'nde cezaevinden izinli 3 arkadaşın kaldığı evde bir kişi ölü bulundu. Evde bulunan 2 kişi gözaltına alınırken, kesin ölüm nedeninin otopsiyle belirlenmesi için soruşturma sürüyor.

Bursa'da cezaevinden izinli çıkan 3 arkadaşın kaldığı evde bir kişi ölü bulundu. Olayla ilgili evde bulunan 2 kişi gözaltına alınırken, şahsın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Olay, Bursa'nın Kayhan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cezaevinden izinli olarak çıkan 2 arkadaşla cezaevi arkadaşı olan Sedat B'nin evinde kalmaya başladı. Geceyi aynı evde geçiren arkadaşlardan Levent K., sabah saatlerinde hareketsiz halde bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını saatler önce kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine ekipler evde ve çevresinde inceleme başlattı.

Olay sırasında evde bulunan 2 kişi, Cumhuriyet Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından ifadeleri alınmak üzere polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Levent K.'nın kesin ölüm sebebi yapılacak inceleme ve otopsinin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
3. SayfaGüvenlikCezaeviOlaylarKayhanGüncelBursaSon Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da cezaevi izinli 3 arkadaşın kaldığı evdeki ölümde 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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